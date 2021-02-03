48% россиян поддержали четырёхдневную рабочую неделю

Поддерживающих 4-дневную рабочую неделю стало больше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

48% россиян выступили за введение в России четырёхдневной рабочей недели, сообщается в результатах исследования сервиса SuperJob. С октября доля россиян, поддерживающих эту идею, выросла на восемь процентов. Причём женщин среди сторонников четырёхдневной рабочей недели оказалось 53%, а мужчин - 43%. Результаты исследования есть в распоряжении сайт KP.ru.

70% опрошенных заявили, что смогут за четыре дня выполнить свой стандартный объём работы на неделю. В октябре так считали 65% россиян.

Исследование среди работодателей показало, что уже 4% организаций в России перешли на четырёхдневную рабочую неделю. 1% компаний перешёл на сокращённую рабочую неделю только на ограниченный период, а 13% российских организаций рассматривали такое изменение режима работы. Среди них 9% отказались от этой идеи, а 4% посчитали возможным.

Россияне также рассказали, на что планируют потратить третий выходной. 32% опрошенных проведут время с семьёй, 18% хотят побольше отдохнуть, и ещё 18% - подработать. В октябре больше россиян планировали посвятить дополнительный выходной самообразованию.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью для сайта KP.ru, что люди, работающие на "удалёнке", не должны пахать с утра до вечера, и рабочая неделя должна стать короче.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.