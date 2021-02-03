ЦИК: В шести регионах России пройдёт онлайн-голосование на выборах в 2021 году

ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дистанционное голосование в режиме онлайн пройдёт во время выборов 2021 года в шести регионах России, в том числе в Москве, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Она также заявила, что выборы в 2021 году возможно пройдут в течение трех дней, добавив, что ЦИК должен быть к этому готов.

Отмечается, что электронное голосование пройдёт вместе с традиционным. В Москве его проведут на своей платформе, а все остальные регионы - на федеральной платформе, подготовленной Ростелекомом и Министерством цифрового развития. При этом Памфилова уточнила, что правила и порядок голосования будут едиными.

Глава ЦИК отметила, что скоро Комиссия объявит сбор заявок от регионов, которые считают себя готовыми к электронному голосованию.