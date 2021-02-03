СК предъявил экс-губернатору Фургалу обвинение в окончательной редакции

Следственный комитет 3 февраля предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции.

Он проходит по делу о заказных убийствах в середине 2000-х годов.

"Ему инкриминируется совершение преступлений... "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой", - сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.