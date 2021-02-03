Астропсихолог назвала лучше даты для свадьбы в 2021 году
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Астропсихолог Олеся Мезенцева поделилась датами, которые считаются наиболее благоприятными для заключения брака. В 2021 году таковых много, если создать союз именно в этот день, то молодожены могут рассчитывать на счастливую семейную жизнь.
- С точки зрения астропсихологии есть «гарантировано» успешное время для свадьбы – это всегда полная и растущая луна. Она будет давать энергию и силы, сделает брак стабильным и долговечным, - говорит Мезенцева.
Помимо благоприятных, есть и неудачные дни для такого важного события. Не рекомендуется заключать брак на убывающей Луне.
- В это время мало энергии и сил, семейная жизнь будет сложной, - рассуждает в беседе с Пятым каналом эксперт.
Февраль — 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 февраля и полнолуние 27 февраля.
Март — 18, 19, 20, 21,26, 27 марта и полнолуние 28 марта.
Апрель — 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 апреля и полнолуние 27 апреля.
Май — 16, 17, 21, 22, 23, 24 мая и полнолуние 26 мая.
Июнь — 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 июня и полнолуние 24 июня.
Июль — 16, 17, 20, 22, 23 июля и полнолуние 24 июля.
Август — 13, 14, 15, 19, 20, 21 августа и полнолуние 22 августа.
Сентябрь — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 сентября и полнолуние 21 сентября.
Октябрь — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 октября и полнолуние 20 октября.
Ноябрь — 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ноября и полнолуние 19 ноября.
Декабрь — 5, 10, 11, 16, 17, 18 декабря и полнолуние 19 декабря.