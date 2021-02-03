Астропсихолог назвала лучше даты для свадьбы в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Астропсихолог Олеся Мезенцева поделилась датами, которые считаются наиболее благоприятными для заключения брака. В 2021 году таковых много, если создать союз именно в этот день, то молодожены могут рассчитывать на счастливую семейную жизнь.

- С точки зрения астропсихологии есть «гарантировано» успешное время для свадьбы – это всегда полная и растущая луна. Она будет давать энергию и силы, сделает брак стабильным и долговечным, - говорит Мезенцева.

Помимо благоприятных, есть и неудачные дни для такого важного события. Не рекомендуется заключать брак на убывающей Луне.

- В это время мало энергии и сил, семейная жизнь будет сложной, - рассуждает в беседе с Пятым каналом эксперт.

Лучшие дни для свадьбы в 2021 году

Февраль — 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 февраля и полнолуние 27 февраля.

Март — 18, 19, 20, 21,26, 27 марта и полнолуние 28 марта.

Апрель — 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 апреля и полнолуние 27 апреля.

Май — 16, 17, 21, 22, 23, 24 мая и полнолуние 26 мая.

Июнь — 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 июня и полнолуние 24 июня.

Июль — 16, 17, 20, 22, 23 июля и полнолуние 24 июля.

Август — 13, 14, 15, 19, 20, 21 августа и полнолуние 22 августа.

Сентябрь — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 сентября и полнолуние 21 сентября.

Октябрь — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 октября и полнолуние 20 октября.

Ноябрь — 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ноября и полнолуние 19 ноября.

Декабрь — 5, 10, 11, 16, 17, 18 декабря и полнолуние 19 декабря.