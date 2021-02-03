В Португалии 92-летний мужчина вернулся домой спустя 18 дней после своих похорон

Португалец вернулся к родным через 20 дней своих похорон Фото: pixabay.com

В португальском городе Санта-Мария-да-Фейра семья узнала, что их родственник жив спустя 18 дней после его похорон. Оказалось, что 92-летний мужчин два месяца лечился в больнице и подхватил там коронавирусную инфекцию. А 10 января врачи сообщили семье, что пожилой пациент скончался.

Из-за введенных на фоне пандемии правил безопасности родственники не смогли увидеть тело погибшего. Пожилого португальца похоронили в закрытом гробу.

Однако спустя 18 дней после траурной церемонии, врачи выяснили, что перепутали пациентов. Они сообщили семье радостную новость, что на самом деле их родственник жив и идет на поправку.

Родственники пожилого мужчины были в шоке, но с пониманием отнеслись к ситуации, поскольку в больницах Португалии сейчас находится слишком много пациентов, и врачи с трудом справляются с нагрузкой.

Сотрудники медучреждения также связались с семьей мужчины, который умер на самом деле, и сообщили им о произошедшей трагедии и ужасной путанице, передает сайт «Свободная пресса».