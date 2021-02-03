Прививка от коронавируса при аллергии: можно ли вакцинироваться весной

Врач объяснил, можно ли делать прививку от коронавируса при аллергии Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна уже не за горами. Скоро зацветут растения, из-за которых страдают аллергики. В связи с этим возникает вопрос - можно ли делать прививку от коронавируса при аллергии? Или лучше сделать это еще до начала цветения? На эти вопросы в интервью kp.ru ответил специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

По его словам, людям с аллергическими заболеваниями, действительно, лучше сделать прививку сейчас. Если есть такая возможность, то не стоит тянуть с вакцинацией до начала весны.

Но в любом случае такой вопрос лучше решать индивидуально с лечащим врачом.

- Тяжесть поллиноза бывает разная, поэтому необязательно, что весеннее цветение растений дестабилизирует состояние пациентов-аллергиков настолько серьезно, что вакцинация будет противопоказана, - объяснил врач в интервью kp.ru.