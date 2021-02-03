Полиция Мьянмы обвинила свергнутых лидеров страны в нарушении законов Фото: REUTERS

Полиция Мьянмы предъявила ранее задержанным президенту страны Вин Мьину и государственному советнику Аун Сан Су Чжи обвинения в нарушении нескольких законов. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал член комитета по связям с общественностью Национальной лиги за демократию Чжи То на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, государственного советника Мьянмы обвиняют в нарушении закона об экспорте, а президент нарушил закон о ликвидации последствий стихийных бедствий. Свергнутым лидерам государства уже выдали судебные ордера на две недели с 1 по 15 февраля.

В опубликованным сегодня предварительных полицейских рапортах говорится, что обвинения в нарушении закона об импорте и экспорте были предъявлены Аун Сан Су Чжи, так как во время обысков в ее квартире нашли незаконном ввезенные в страну рации. По поводу Вин Мьина в рапорте говорится, что во время пандемии коронавирусной инфекции он вместе со своей супругой посетил многие районы государства, нарушив тем самым закон о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, что 1 февраля правоохранительные органы Мьянмы задержали президента страны Вина Мьина и государственного советника, министра иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи, которая фактически выполняет функции премьер-министра.