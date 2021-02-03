Кадровики назвали самые востребованные профессии по итогам 2020 года
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Кадровики назвали самых востребованных специалистов на рынке труда по итогам 2020 года. Ими оказались эксперты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты.
По данным Мосстата, зарплаты в IT-секторе стремительно растут. Даже в сложный экономический период в среднем сотрудники получают по 133 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата по столице в других сферах – 94 тысячи рублей.
С список самых популярных попали не только высокооплачиваемые специалисты, но и те, где не требуется высшего образования. В Москве высокий спрос на продавцов-кассиров в супермаркетах, слесарей-сантехников, каменщиков, электромонтажников, диспетчеров и других специалистов рабочих профессий.
В сервисе по поиску работы HeadHunter «Российской газете» отметили, что в регионах картина похожая. Имеется большой спрос на специалисты IT-сектора, но и «рабочие руки» тоже нужны: токари, слесари, водители и т.д.
Чаще в 2020 году работодатели искали:
Менеджеров по продажам,
Инженеров,
Водителей, включая таксистов,
Врачей,
Бухгалтеров,
Менеджеров по работе с клиентами,
Токарей,
Торговых представителей,
Слесарей,
Продавцов-консультантов.
Эксперты аналитического центра Москвы при департаменте экономической политики и развития отмечают, что несмотря на спрос работодателя, вузы продолжают выпускать не самых востребованных специалистов. 40% получивших дипломы приходится на юристов, экономистов и менеджеров.
На этом фоне, по своей или смежной специальности в Москве работают 55% выпускников. Практически каждый второй молодой специалист трудится в другой отрасли.