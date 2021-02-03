Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Кадровики назвали самые востребованные профессии по итогам 2020 года

Но вузы выпускают совсем других специалистов
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Кадровики назвали самые востребованные профессии по итогам 2020 года

Кадровики назвали самые востребованные профессии по итогам 2020 года

Фото: REUTERS

Кадровики назвали самых востребованных специалистов на рынке труда по итогам 2020 года. Ими оказались эксперты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты.

По данным Мосстата, зарплаты в IT-секторе стремительно растут. Даже в сложный экономический период в среднем сотрудники получают по 133 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата по столице в других сферах – 94 тысячи рублей.

С список самых популярных попали не только высокооплачиваемые специалисты, но и те, где не требуется высшего образования. В Москве высокий спрос на продавцов-кассиров в супермаркетах, слесарей-сантехников, каменщиков, электромонтажников, диспетчеров и других специалистов рабочих профессий.

В сервисе по поиску работы HeadHunter «Российской газете» отметили, что в регионах картина похожая. Имеется большой спрос на специалисты IT-сектора, но и «рабочие руки» тоже нужны: токари, слесари, водители и т.д.

Чаще в 2020 году работодатели искали:

Менеджеров по продажам,

Инженеров,

Водителей, включая таксистов,

Врачей,

Бухгалтеров,

Менеджеров по работе с клиентами,

Токарей,

Торговых представителей,

Слесарей,

Продавцов-консультантов.

Эксперты аналитического центра Москвы при департаменте экономической политики и развития отмечают, что несмотря на спрос работодателя, вузы продолжают выпускать не самых востребованных специалистов. 40% получивших дипломы приходится на юристов, экономистов и менеджеров.

На этом фоне, по своей или смежной специальности в Москве работают 55% выпускников. Практически каждый второй молодой специалист трудится в другой отрасли.