Договор СНВ-3 официально продлен на 5 лет: Россия и США обменялись документами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение между Россией и Соединенным Штатам о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.

-Сегодня в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении ДСНВ. Сегодня это соглашение вступило в силу, - говорится в сообщении.