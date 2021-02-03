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Шведский дипломат принял участие в незаконной акции в Петербурге 23 января

Ранее об инциденте сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров
Анастасия РЫШКОВА
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Шведский дипломат принял участие в незаконной акции в Санкт-Петербурге 23 января.

Шведский дипломат принял участие в незаконной акции в Санкт-Петербурге 23 января.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская сторона прокомментировала сообщение об участии ее дипломата в несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января.

Ранее во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом в ходе переговоров со шведской коллегой Анн Линде

"Шведской стороне хорошо известно, что ее дипломат 23 января участвовал в незаконной акции на Невском проспекте", - сообщил источник ТАСС.

Напомним, что 23 января в Москве и других городах России прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. В ходе протестов пострадали представители силовых структур. Так, в Москве медицинская помощь оказана 39 силовикам. СК возбудил шесть дел по факту причинения вреда полицейским, росгвардейцам и ОМОНовцам, а также по факту блокирования городских дорог и путей.