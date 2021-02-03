США примут решение по санкциям против «Северного потока – 2» после его строительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти намерены принять решение по санкциям против "Северного потока - 2" после завершения его строительства.

По его словам, США продолжат наблюдать за деятельностью, направленной как на завершение строительства, так и на процесс сертификации газопровода.

- Мы будем мониторить деятельность по завершении строительства или сертификации газопровода. При необходимости мы примем решение о применимости санкций, - сказал представитель Госдепартамента, слова которого приводит ТАСС.

Однако Прайс добавил, что возможное введение ограничений против российской стороны является лишь "одним из многих важных инструментов" в арсенале вашингтонской администрации.

Как писал сайт kp.ru, США нацелены на продвижение в Европе своего газа по сжиженному, как они сами считают, тарифу, в связи с чем активно выступают против проекта.