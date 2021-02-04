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Олег Тиньков объявил о создании "Фонда семьи Тиньковых" для помощи больным раком крови

Бизнесмен уточнил, что для деятельности фонда уже выделено порядка 200 миллионов долларов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил о создании специального фонда, призванного решать проблемы людей, больных раком крови, а также развивать институт донорства.

По его словам, уже началась регистрация документов "Фонда семьи Тиньковых". А накануне организации было выделено 200 миллионов долларов, написал 4 февраля Тиньков в своем Instagram.

- Документы в регистрации. Надеюсь, что наш Фонд семьи Тиньковых будет зарегистрирован скоро, и мы начнем помогать всем заинтересованным сторонам построить настоящий и большой регистр костного мозга в России, как это существует во многих странах! Для этого наша семья выделила 200 миллионов долларов, и, пока мы не покажем эффективность, мы не будем заниматься дополнительным фандрайзингом, - написал Тиньков в посте.

Также он уточнил, что президентом фонда Тиньковых стала его супруга Рина".