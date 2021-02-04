В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила россиян о наступлении в скором времени холодов.

По мнению эксперта, аномальные морозы для февраля ждут жителей европейской части страны. наиболее заметное понижение температуры воздуха начнется 5 февраля. Так, в ночные часы в Москве будет до -14 градусов, а днем -9 -11 градусов.

- 6 февраля будет еще холоднее - ночью до -13-18, днем около -10-15 градусов. А 7 февраля ночью до -22, днем - до - 17 градусов, - пояснила Паршина в беседе с "Российской газетой".