ВОЗ оценила, мог ли коронавирус появиться на рынке или в лаборатории в Ухане

В начале пандемии коронавируса институт вирусологии и рынок морепродуктов в Ухане называли возможными источниками появления COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лаборатория в Уханьском институте вирусологии, который обвиняли в утечке коронавируса, "устроена выше всяких похвал", и представить утечку из неё нового коронавируса в конце 2019 года очень сложно, заявил эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Эксперты ВОЗ, изучающие вопрос происхождения коронавируса, посетили 3 января Уханьский институт вирусологии, больницы, где лечили первых заражённых, рынок морепродуктов Хуанань и рынок Байшачжоу, где продают мясо, рыбу и морепродукты.

- Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь, - рассказал Владимир Дедков агентству РИА Новости.

Эксперт ВОЗ также отметил, что на рынке морепродуктов в Ухане есть все условия для распространения любой инфекции, поскольку он "весьма далек от совершенства" в соблюдении санитарных правил.