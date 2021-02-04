Иммунолог сообщил об осложнениях для слуха и зрения после коронавируса

Коронавирус поражает самые слабые места в организме человека, в том числе мозг. Осложнением после болезни могут стать нарушения зрения и слуха, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Врач также рассказал, что коронавирус поражает организм разными способами, в том числе нарушая кислородный обмен и повреждая сосуды и нервы почти во всех органах.

- Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент. <...> Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает - появляются ложные звуки, - рассказал иммунолог в разговоре с ТАСС.