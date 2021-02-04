Проезд по дорогам Москвы и Московской области могут сделать платным

Дороги в Москве могут стать платными, но произойдет это после 2030 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Проезд по дорогам Москвы и Московской области может стать платным. Такой вариант намерены обсудить в Минтрансе и правительстве регионов.

Данная стратегия была разработана заказу «Дирекции московского транспортного узла». Утвердить ее могут уже в первом квартале текущего года.

Планируется, что на некоторых участках столичных дорог введут оплату проезда, тарифы будут дифференцированными, в зависимости от типа транспортного средства. А для некоторых категорий авто проезд оставят бесплатным.

На тариф также повлияет время совершения поездки и место, где расположен платный участок дороги.

В описании проекта отмечается, что подобный подход позволит перераспределить трафик в течение суток. Автомобилисты будут учитывать тарифы и в пиковые часы пересаживаться на общественный транспорт. Это также частично решит проблему пробок на столичных дорогах.

Для населения с минимальным уровнем дохода разработчики предполагают сохранить возможность бесплатного проезда, пишет газета "Известия".

Комментируя инициативу в Минтрансе отметили, что автомобилистам пока не стоит переживать, так как речь идет об отдаленной перспективе.

- Реализация концепции возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы, — отметили в Минтрансе.

Те временем в Подмосковье разработали и начали внедрять систему быстрого оформления документов при ДТП. Это существенно облегчит работу госавтоинспекторов, сэкономит время водителям и поможет избежать пробок из-за мелких аварий, сообщает телеканал "360".