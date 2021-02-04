В Самарской области расширяют список получателей материальной помощи по социальному контракту

Самарцев призывают участвовать в социальной программе, и получать поддержку для открытия своего дела и обеспечения гарантированного заработка для семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году будет расширен круг получателей помощи по социальному контракту. О беспрецедентной мере поддержки для жителей региона рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем помочь большему числу земляков, - подчеркнул Дмитрий Азаров в эфире ГТРК «Самара».

В этом году такая помощь будет предоставляться впервые на условиях софинансирования из федерального (681,8 миллионов рублей) и регионального (367,1 миллионов рублей) бюджетов. Стоит отметить, что ранее на эти цели направлялось не более 50 миллионов и только из бюджета региона.

Выплаты по соцконтракту будут предоставляться по программе социальной адаптации при поиске работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, на иные мероприятия по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации.

По словам губернатора, пособия будут как единовременными, так и ежемесячными. Максимальная денежная выплата по социальному контракту составит 250 тысяч рублей для ИП.

С 2021 года получить социальную помощь по соцконтракту смогут также малоимущие семьи, состоящие из граждан трудоспособного возраста.