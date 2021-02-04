Договор о продлении сотрудничества подписали генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

«Ингосстрах» останется генеральным спонсором Большого театра до 2022 года. Страховая компания оказывает всестороннюю поддержку ведущему театру России с 2019 года, этот тандем позволил воплотить в жизнь немало ярких проектов. Договор о продлении сотрудничества 3 февраля подписали генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

- На протяжении нескольких столетий Большой театр России остается эталоном в области высокого искусства не только на национальном, но и на международном уровне. Поэтому мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое уже становится хорошей традицией, и дорожим первыми достигнутыми успехами, - отметил Андрей Ларкин. - Статус генерального спонсора Большого театра – огромная честь для «Ингосстраха», и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате.

По словам Владимира Урина, поддержка генерального спонсора помогла Большому театру даже в сложных условиях пандемии запускать творческие проекты и радовать зрителей новыми премьерами. Совместными усилиями в 2020 году был поставлен спектакль «Четыре персонажа в поисках сюжета», над которым работали четыре молодых зарубежных хореографа. Брайан Ариес, Симоне Валастро, Димо Милев и Мартин Шекс приехали в Москву в разгар пандемии. Интернациональная команда сумела через язык танца донести до зрителей важную на сегодняшний день проблему поиска человеком себя и своего места в сложном, постоянно меняющемся мире. Премьера спектакля состоялась в сентябре 2020 года.

Еще один масштабный проект Большого театра, осуществившийся благодаря поддержке «Ингосстраха», - Молодежная балетная программа. Она помогает молодым талантам из разных регионов России заявить о себе, создает им условия для творческого роста и дает возможность танцевать на главной балетной сцене страны.

- Мы крайне признательны «Ингосстраху» за его многолетнюю поддержку, которая, несомненно, вышла на новый уровень после подписания договора о сотрудничестве в 2019 году, - подчеркнул Владимир Урин. - Благодаря содействию нашего генерального спонсора даже в непростых условиях пандемии в 2020 году нам удалось продолжать творить, выпускать новые спектакли и запустить Молодежную балетную программу, на которую мы возлагаем большие надежды. Не сомневаюсь, что вместе с «Ингосстрахом» мы сможем осуществить еще много интересных проектов.

СПАО «Ингосстрах» традиционно поддерживает знаковые для культуры России проекты, выступая партнером и спонсором как федеральных, так и региональных мероприятий. Компания много лет сотрудничает с ведущими музеями страны - Эрмитажем, Третьяковской галереей, Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русским музеем, Государственным историческим музеем. В 2017 году при поддержке «Ингосстраха» стартовал проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Экспозиция объединила более 120 шедевров живописи и графики из собрания Третьяковки и Института русского реалистического искусства, а также работы из региональных музеев. В течение нескольких месяцев в восьми городах России проходили выставки, мультимедийные спектакли и другие специальные мероприятия. Общее число посетителей этой экспозиции превысило 100 тысяч человек.

Компания также оказывает музеям поддержку в сфере страхования предметов искусства. Каждая вторая российская выставка, выезжающая за рубеж, застрахована в «Ингосстрахе». В 2019 году «Ингосстрах» обеспечил страховую защиту экспонатов российского павильона на 58-й Венецианской биеннале, кроме того, на протяжении нескольких лет выступал страховщиком экспозиций Музея современного искусства «Гараж». Ежегодно компания страхует более 1000 различных выставок.