Эксперты по информационной безопасности предупредили о риске мошенничества в Telegram

Telegram-бот позволяет менять свой номер и голос при вызове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мессенджере Telegram появился бот, способный подменять номер при исходящем вызове и изменять голос. глава отдела инфобезопасности компании "СерчИнформ" Алексей Дрозд рассказал, что при использовании платного бота можно ввести необходимый номер в графу вызываемого абонента и исходящего номера, который увидит абонент. При этом для звонка не надо выходить из Telegram.

Эксперты в области информационной безопасности подчёркивают, что подмена номеров и голоса может привести к всплеску мошенничеств. Алексей Дрозд отметил в разговоре с "Коммерсантъ", что другие при использовании других сервисов подмены номеров необходимо установить IP- телефонию, а в Telegram такая технология уже встроена.