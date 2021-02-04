Аналитик предсказал рекордный рост рубля к марту

Аналитик предсказал рост курса рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основными негативными факторами для рублевых активов по-прежнему остаются высокая геополитическая неопределенность, а также угроза новых санкций. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Однако аналитик добавил, что если новые санкции так и будут носить персональный характер и не затронут крупные секторы экономики, то рубль сможет вернуться к росту.

«Геополитические угрозы, скорее всего, и дальше будут создавать большую неопределенность в краткосрочной динамике рубля. Однако, если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля. После того, конечно, как утихнет новостной шум», - цитирует Бабина «Российская газета».

Если все будет складываться в таком ключе, то к марту рубль сможет достичь рекордно высоких показателей, считает эксперт.

«USD/RUB уже в конце февраля - начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65-76,6. Последний раз доллар стоил меньше 73 рублей в августе 2020 года», - отметил аналитик.

При этом Бабин добавил, что рост рубля будет возможен, если нефть по-прежнему будет оставаться в коридоре 56-60 долларов за баррель.

Напомним, утром 4 февраля на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 76,02 рубля, а евро - 91,3 рубля, передает «Свободная пресса».