Коллектив крупнейшего автомобильного предприятия страны привьют от коронавируса

В настоящее время на АВТОВАЗе работают свыше 38 тысяч человек.

Губернатор самарской области Дмитрий Азаров встретился с вице-президентом АО «АвтоВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрием Михаленко. Стороны обсудили вопрос защиты здоровья коллектива крупнейшего автомобильного предприятия страны. На повестке дня стоял вопрос о проведении на предприятии добровольной вакцинации от коронавируса.

Дмитрий Михаленко рассказал, что на первом этапе вакцинация проводится в ближайшей от завода поликлинике, на втором этапе планируется развернуть прививочные кабинеты непосредственно в медпунктах на территории завода.

- На сегодняшний день более 500 работников уже сделали прививку, еще более 7 тысяч сотрудников выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса, - рассказал вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко.