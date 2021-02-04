Минздрав: Ежегодно в России выявляют рак у более чем 600 тысяч человек

Ежегодно в России выявляют рак у более чем 600 тысяч граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент центра им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Минздрава РФ, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, член правления Союза педиатров РФ Александр Румянцев заявил, что онкологию в России ежегодно выявляют у более чем 600 тысяч граждан, из них 4,5 тысячи - это дети.

"В прошлом году 620 тысяч пациентов было... диагностировано с онкологическими заболеваниями в разных стадиях развития", - сказал Румянцев РИА Новости в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ежегодно отмечаемого 8 февраля.

К слову, ранее известный врач Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках рака. Он отметил, что образование тромбов может стать сигналом появления онкологии. При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, после которого медики определят причину его появления.