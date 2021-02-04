Минобороны РФ опровергло нарушение российским Ил-76 границы Эстонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны России опровергло данные о пересечении российским воздушных судном Ил-76 государственной границы Эстонии. Об этом в четверг, 4 февраля, говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Ранее эстонские военные заявили, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу республики в районе острова Вайндлоо, проведя в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты.

Российское Минобороны сообщило, что вчера экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил Российской Федерации осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

Полет воздушного судна проходил строго по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж российского Ил-76 находился в постоянной связи с диспетчерами организации воздушного движения из Эстонии, которые ни во время самого полета, ни после него не предъявили экипажу России никаких претензий.