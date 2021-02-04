Американские врачи впервые в истории успешно пересадили лицо и руки. Фото: EASTNEWS/AP.

Врачи Langone Health при Нью-Йоркском университете выполнили первую в истории успешную пересадку лица и двух рук.

22-летний Джо Ди Мео перенес 23-часовую операцию после ожогов третьей степени (более 80% тела было повреждено), которые он получил в автомобильной катастрофе 2018 года. Тогда молодой человек возвращался с ночной смены и заснул за рулем.

«Мы преуспели в грандиозном начинании, которое показывает, что мы можем продолжать решать новые задачи и продвигать область трансплантации», - сказал доктор Эдуардо Д. Родригес, который провел как минимум четыре операции по пересадке лица, в интервью телеканалу NBC The Today Show.

Ди Мео провел более чем четыре месяца в ожоговом отделении больницы Нью-Джерси, в том числе более двух месяцев в медицинской коме. Кончики его пальцев были ампутированы, лицо было покрыто шрамами, а губы и веки удалены. Операции ухудшили его зрение и подвижность конечностей.

После почти двух десятков реконструктивных операций мужчина оставался в списке ожидания в течение 10 месяцев, прежде чем нашелся донор для трансплантации лица. Операция была проведена в августе 2020 года, но только сейчас врачи с уверенностью говорят, что части тела прижились.

«Это подарок, который бывает раз в жизни, и я надеюсь, что семья сможет немного успокоиться, зная, что часть донора живет со мной. Мои родители и я очень благодарны за то, что мне дали второй шанс», - сказал Ди Мео.

Ему пересадили лицо, включая лоб, брови, уши, нос, веки, губы и линию черепа, щеку, носовую и подбородочную кость, а также руки.

После продолжительной реабилитации пациент начал силовые тренировки, играл со своей собакой Бастером и даже начал практиковать игру в гольф.

«Требования к реабилитации у Джо выше, чем у любого из наших пациентов с предыдущей пересадкой лица. Он полностью сосредоточен на своей цели - обрести большую независимость и свободу», - сказал врач.

Ранее врачи провели подобную операцию девушке, которая по неосторожности выстрелила себе в лицо из ружья.