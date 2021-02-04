Путин наградил орденом Мужества трех погибших в Красноярске пожарных Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, которые погибли во время тушения возгорания на складе в Красноярске. Указ главы государств в четверг, 4 февраля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальной ситуации орденов Мужества посмертно удостоились сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям по Красноярскому краю: старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.

Напомним, пожар на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске вспыхнул в минувшую среду ранним утром. Трое пожарных искали в полыхающем здании людей, однако позже пропали и сами. Позднее нашли их тела. В ходе пожара также погиб работник склада. Потушили возгорание только в четверг вечером.