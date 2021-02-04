Тигр загрыз работника зоопарка на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тигр загрыз работника зоопарка на Украине. Инцидент произошел в зоопарке в Черниговской области в четверг, 4 февраля, сообщается в аккаунте местной полиции в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, один из сотрудников зоопарка – 48-летний мужчина – зашел в клетку, что накормить животное, однако тигр напал на него. От полученных ран пострадавший скончался на месте, не дождавшись приезда врачей «скорой».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции Корюковского района. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии.

Отмечается, что погибший работал в зоопарке более 11 лет. По правилам, он должен был кормить тигра не один, однако по какой-то причине в этот день зашел в клетку самостоятельно. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Что будет с тигром, пока неизвестно.