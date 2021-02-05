Макрон заявил о важности диалога с Россией ради мировой стабильности

Эммануэль Макрон считает, что европейская сторона должна пытаться больше говорить с Россией, чтобы получить результат или хотя бы не ухудшить отношения Фото: REUTERS

Евросоюз должен сохранять существующие каналы связи с Россией и находить новые "даже при нынешнем политическом руководстве", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

- Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией, - ответил Макрон на вопрос экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

Он также отметил, что подобный "всеобъемлющий диалог необходим", несмотря на существующие расхождения.

По мнению Эммануэля Макрона, в таких вопросах, как, например, ситуация с Украиной или дело оппозиционного политика Алексея Навального, необходимо сохранять жёсткую позицию, но в других сферах следует вести переговоры. Президент Франции также считает, что любые попытки европейской стороны развивать диалог с Россией принесут свои плоды или хотя бы помогут не ухудшить ситуацию. Однако выстраивание диалога будет не быстрым и займёт десятки лет, добавил Макрон.

Он также заявил, что необходимо продолжать переговоры в области кибербезопасности, по ситуации в Беларуси и Украине, а также по контролю над вооружениями

- Я выступаю за то, чтобы Европа, Россия, а также, возможно, США и Китай, вместе обсуждали договоренности по контролю над вооружениями, - добавил Макрон.