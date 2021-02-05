Полиция хочет получить доступ к телефонным контактам россиян для борьбы с мошенниками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками.

Министерство 4 февраля объявило тендер на доработку своего официального мобильного приложения на сумму 63 миллиона рублей.

Исполнитель должен внедрить в приложение модуль «Антимошенник», позволяющий пользователям распознавать звонки с номеров мошенников. Но при этом, для точной работы сервиса приложение запросит разрешение на доступ к телефонной книге. Модуль будет соединяться с информационной системой полиции через сторонний сервер. Входящий звонок будет идентифицирован с помощью базы мошеннических номеров, которая имеется у правоохранителей. Если номер совпадет, то пользователь смартфона увидит на своем экране предупреждение.

Победитель тендера будет выбран МВД 1 марта.

Инициатива правоохранительных органов объяснима тем, что в прошлом году россияне потеряли 150 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников.