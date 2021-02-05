Ветерану Игнату Артеменко во время суда над Навальным вызвали скорую

Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений Фото: Кадр видео

Ветерану Игнату Артеменко стало плохо во время суда над Алексеем Навальным.

95-летнему мужчине вызвали скорую помощь. Суд объявил перерыв в 10 минут, сообщает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.

Игнат Артеменко, потерпевший по делу о клевете со стороны Навального, принимает участие в заседании по видео-конференц-связи. Рядом с ним находятся его родственники и судья.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что ветеран выступил на суде по делу Навального и заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как услышал на даче передачу, где Навальный назвал его предателем.

- Я ведь не позор страны, а ее защитник. Я не холуй, я никогда никого не сдал, я не человек без совести, - поделился ветеран, - Меня Навальный оклеветал, я не хочу с этим мириться.

Навальный 2 июня 2020 года написал комментарий в своём Twitter, прикрепив к посту ролик RT, в котором известные личности высказываются за поправки к Конституции России. В своём посте Алексей Навальный назвал их "позором России" и "предателями".