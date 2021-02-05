Парагвай закупит российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса

Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парагвай закупит российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

- Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок, - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировали в эфире телеканала Paraguay TV.

Напомним, в середине января в Парагвае ускоренно зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса. К настоящему моменту в стране выявили 136 тысяч случаев COVID-19, умерли от болезни 2 779 человек.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность "Спутника V". Исследования ученых показали, что российская вакцина эффективна на 91,6%. Всего в испытания приняли участие 19 866 человек. Из них 14 964 получили вакцину, а 4 902 - плацебо. Антитела выработались более чем у 98% добровольцев, и у 100% появился клеточный иммунный ответ.