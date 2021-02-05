Перенос суда по делу Алексея Навального о клевете на 12 февраля 2021 года: прокурор попросил отложить рассмотрение дела

Перенос суда по делу Алексея Навального о клевете на 12 февраля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор попросил отложить заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной Войны по причине окончания рабочего дня. Следующее заседание состоится через неделю - в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает спецкор «Комсомольской правды» Александ Бойко.

«Отложить заседание на 12 февраля в 10:00», - заявила судья Вера Акимова.

Сам блогер выступал против переноса заседания.

Напомним, 2 июня прошлого года Алексей Навальный опубликовал в своём Twitter ролик телеканала RT, в котором 15 человек высказывались за принятие поправок к Конституции. Среди них были известные спортсмены, актёры, политики и военные, а также ветеран Великой Отечественной войны

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - заявил тогда Навальный.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.