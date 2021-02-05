Онищенко рассказал, как спастись от стресса

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко ответил обозревателю «Комсомольская правда» Александру Гамову, как спастись от стресса.

По словам бывшего главного санитарного врача России в данном случае поможет физическая активность, движение, прогулка и работа. «Обычной зарядкой, наконец, которую человек обязательно должен делать, независимо от того, есть холода или нет», отметил он.

Онищенко призвал думать о том, что «озлобленная атака зимы» скоро пройдет, а холода долго не удержаться. По его мнению, такие мысли, помогут избавиться от хандры и апатии

«И жить с уверенностью, что все быстро пройдет. Не удержатся холода долго, учитывая, что солнце уже высоко, день длиннее, чем был в декабре. Следовательно, последняя озлобленная атака зимы пройдет достаточно быстро. И вот эта оптимистическая нота должна вам придавать силы и быть той точкой опоры, которая не позволит свалиться в хандру и апатию», - заявил он.