Самарская область выполнила работы по транспортным проектам на год раньше срока

Самарская область находится среди регионов-лидеров по реализации транспортных проектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область выполнила работы по целому ряду транспортных проектов на год раньше намеченного срока. Об этом стало известно 5 февраля в ходе встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министра транспорта России Виталия Савельева. Они обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе.

- По целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне Правительства РФ и министерства транспорта России, – поблагодарил Дмитрий Азаров.

По качеству исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране. В прошлом году в губернии было отремонтировано больше 300 км региональных и муниципальных дорог. В общей сложности в нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона – это гораздо больше запланированного показателя. А число мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в 2 раза. В 2021 году в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции еще 304 км дорог.

- Работа региона была оценена министерством транспорта. Это позволяет уже сейчас рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, - отметил самарский губернатор и поблагодарил федеральное министерство за поддержку. - Сама возможность реализации глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, инициативам Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта. Сегодня на Самарскую область в министерстве транспорта рассчитывают, как на опорный регион страны.