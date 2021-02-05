На Украине предложили подключить к переговорам по Донбассу Польшу и США

Вице-премьер Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил подключить к переговорам по Донбассу в «нормандском формате» еще две страны – Польшу и Соединенные Штаты. По его словам, нужно «честно констатировать», что несмотря на все усилия Франции и Германии, вооруженный конфликт на юго-востоке Незалежной продолжается седьмой год, завершить его так и не удалось.

«Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», - заявил он в интервью агентству «Укринформ».

Он напомнил, что все Минские договоренности должны были быть выполнены до конца 2015 года, а на сегодняшний день они устарели, и «что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден». Поэтому, по мнению Резникова, необходимо подумать, какие страны могли бы «принести пользу» в переговорах.

Он считает, что «участие США при новой президентской администрации» и «Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ» могли бы «побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, выполнение Минских соглашений тормозит именно украинская сторона. Ранее в Киеве заявили, что нужно создать условия для «нежной украинизации» Донбасса, а говорить с жителями мятежных Донецкой и Луганской народных республик нужно «на языке любви, уважения и доверия».