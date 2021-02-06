Глава Росрыболовства Илья Шестаков: «Архангельская область может стать одним из лидеров отечественного рыбоводства»

Глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили перспективы развития в регионе товарного рыбоводства. Фото: Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

В Архангельской области созданы дополнительные условия для развития товарного рыбоводства. Благодаря поддержке региональных властей местные предприниматели получают дополнительные стимулы для развития своего бизнеса. По мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, у Архангельской область есть все шансы выйти в лидеры отечественного товарного рыбоводства. Регион сегодня демонстрирует значительные успехи в развитии аквакультуры и в будущем наверняка упрочит свои позиции среди других субъектов РФ.

– Предприятия рыбохозяйственного комплекса ведут достаточно активную деятельность, в том числе инвестиционную. Серьезный прогресс отмечается и в развитии товарного рыбоводства: рост уже сегодня серьезный, и я уверен, что в ближайшее время регион выйдет на еще более высокие показатели, – отметил Илья Шестаков во время заседания регионального рыбохозяйственного совета.

На сегодняшний день Архангельская область – единственный регион, в котором за счет бюджета финансируется изучение водоемов на предмет их пригодности для промышленного рыбоводства. Такие исследования помогают определить, подходит ли озеро или пруд для разведения рыбы. Выводы экспертов позволяют предприятиям АПК снизить риски и избежать ненужных потерь. Специалисты не только устанавливают пригодность водоемов для разведения рыбы, но и изучают транспортную доступность, возможности подключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции. Исследования ведутся с 2017 года, за это время специалисты изучили условия в водоемах Вельского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, Онежского, Няндомского, Коношского, Плесецкого и Каргопольского районов, а также муниципального образования «Северодвинск».

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, исследовательский проект помогает поддержать предпринимателей в их стремлении заняться товарным рыбоводством, открыть производство и создать новые рабочие места.

- Проведение исследований – финансово затратный процесс, при этом у предпринимателей присутствует реальный риск: потратив значительные средства, они могут получить отрицательный результат. Реализация проекта сводит этот риск к минимуму. Потенциальным инвесторам предлагаются готовые площадки для ведения бизнеса, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Региональные власти разработали и другие меры поддержки предпринимателей, занимающихся товарным рыбоводством. Например, предприятиям АПК из бюджета компенсируют часть затрат на корма и рыбопосадочный материал. Благодаря такой поддержке объем товарного рыбоводства в Архангельской области за последние три года вырос в два раза и составил 220 тонн. В 2021 году эти показатели планируется увеличить еще в два с половиной раза. При этом интерес к товарному рыбоводству сегодня проявляют не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, занимающиеся традиционным промыслом рыбы.