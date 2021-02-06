Собчак и Дудь получили премии в области веб-индустрии

Церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии состоялась 5 февраля, ее вели Иван Ургант и Александр Гудков. Фото с сайта premia-w.ru

В пятницу, 5 февраля, в Москве прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии, которой награждаются лучшие российские интернет-проекты года. Ведущими торжественного мероприятия стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Лучшим интервьюером года жюри назвало ведущую собственного шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube Ксению Собчак. Сама она в этот день была в командировке, поэтому лично присутствовать на церемонии не смогла, однако записала видеообращение, в котором поблагодарила за премию.

«Безумно приятно ее получить. Ждите новый документальный фильм, он будет на важную тему, связанную с религией», - добавила Ксения.

Журналист Юрий Дудь получил награду в номинации «Лучший документальный онлайн-проект» за фильм «Как устроена IT-столица мира», показанный его YouTube-каналом «ВДудь».

Кроме того, премия за тревел-проект года досталась видеоблогеру и телеведущему Антону Пушкину. А лучшим познавательным интернет-проектом года стал канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.

Лауреатами премии также стали сериалы «Перевал Дятлова», «Чики» и «257 причин, чтобы жить».