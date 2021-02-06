Жириновский рассказал о своем вкладе в создание вакцин в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о своем "личном вкладе" в развитие российской вирусологии. Политик отметил, что если бы не его поступок 10 лет назад, сейчас бы не было вакцины от коронавируса.

Он вспомнил случай, произошедший в Центре имени Гамалеи. Тогда парламентарий помог центру с уплатой долгов за электричество. Жириновский отметил, что если бы не он, то все хранившиеся препараты испортились бы.

"Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — заявил Жириновский в разговоре с ведущим радиостанции "КП" Валентином Алфимовым.

Жириновский крайне возмутился, что об этом никто не говорил ранее.

"Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная", — заключил политик.

Напомним, что российские ученые создали три вакцины от коронавирусной инфекции. Первую в мире прививку "Спутник V" разработали и зарегистрировали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи. В августе препарат получил регистрацию Минздрава, а со 2 декабря им начали прививать россиян. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" разработана центром вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора. Третья российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Центре им. М. П. Чумакова, ориентировочно будет готова в феврале, сейчас она проходит третью стадию клинических исследований.