Взрыв прогремел в жилом доме во французском Бордо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юго-западе Франции в центральной части города Бордо прогремел взрыв в жилом доме. Здание обрушилось.

Об этом сообщил телеканал BFM.

ЧП произошло на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. Взрывной волной выбиты стекла в ближайших магазинах. Пострадали не менее трех человек, двое числятся пропавшими без вести.

На место прибыли два десятка пожарных машин. Квартал оцеплен полицией.

Причины взрыва пока неизвестны. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Спасатели помогли пяти жителям.

В настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий, находящихся рядом. В развалинах разрушенного дома кинологи с собаками ведут поиск людей, которые могли оказавшихся под обломками.