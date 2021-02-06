Самолет рейса Москва-Амстердам подал сигнал тревоги и изменил курс Фото: Иван ВИСЛОВ

В субботу, 6 февраля пассажирский самолет рейса Москва - Амстердам подал сигнал тревоги и свой изменил курс.

Лайнер Airbus A320 вылетел из московского аэропорта Шереметьево около 14:50, и подал сигнал тревоги спустя примерно 20 минут полета, когда находился на высоте около 8 тысяч метров.

Самолет рейса Москва-Амстердам подал сигнал тревоги и изменил курс

Воздушное судно подало сигнал 7600, что говорит об отказе связи.

Напомним, накануне в московском аэропорту Шереметьево благополучно приземлился пассажирский самолет, направлявшийся по рейсу Анталья – Москва. Воздушное судно село с поврежденным шасси. После посадки лайнер был отбуксировано из-за неисправности стойки шасси. На борту находились 186 пассажиров, и шесть членов экипажа.