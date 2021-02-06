Павел Дуров провел встречу с наследным принцем Дубая

Павел Дуров повел встречу с наследным принцем Дубая. Фото: mediaoffice.ae

Основатель Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом.

Как сообщили на сайте наследного принц Дубая, в ходе состоявшихся переговоров Дуров и Хамдан Аль Мактум отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов

Павел Дуров повел встречу с наследным принцем Дубая. Фото: mediaoffice.ae

«Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития», - заявил наследный принц Дубаев

Хамдан Аль Мактум также сообщил на встрече, что «возможность Дубая обеспечить продуктивную среду, ориентированную на рост технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять предприятиями с территории эмирата».

Павел Дуров повел встречу с наследным принцем Дубая. Фото: mediaoffice.ae

Со своей стороны основатель Telegram выразил благодарность наследному принцу за поддержку своего бизнеса, а также других зарубежных проектов в стране.