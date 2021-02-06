МИД России завел аккаунт в TikTok Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России завело аккаунт в TikTok. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, это является данью моде.

Захарова, комментируя открытие аккаунта, отметила, что завести аккаунт в TikTok было запланировано давно.

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

У Министерства иностранных дел России в новом аккаунте 16 подписчиков, а также два видео. Первое из них уже посмотрели 60 человек, второе – 129.

Напомним, не так давно лидеры стали заводит каналы в Telegram. Так свой канал там завёл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первым делом запостил котика. На следующий день канал в мессенджере на русском языке завёл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху