Выведенный в космос в 2012 году индонезийский спутник разрушился Фото: Shutterstock

Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3, доставленный в 2012 году российской ракетой-носителем «Протон-М» на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился.

Как следует из данных Военно-воздушные силыСША, опубликованных на специализированном сайте space-track.org, спутник массой около двух тонн сошел с орбиты в минувшую пятницу, 5 февраля, около 3:00 по московскому времени. Недогоревшие обломки спутника упали на поверхность Земли, однако точное место падения не названо. Место входа в атмосферу американские военные также не уточнили.

Напомним, индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 запустили в августе 2012 года. Вместе с ним на орбиту планировали вывести российский спутник связи «Экспресс-МД2». Однако из-за аварии разгонного блока «Бриз-М» оба космических аппарата были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.