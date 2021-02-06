Компании вынесли предупреждение из-за организации массовой акции в поддержку Путина Фото: Кадр видео

Министерство общественной безопасности Свердловской области вынесло предупреждение частной компании в Екатеринбурге по причине организации массовой акции в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом агентству РИА Новости сообщили в департаменте информполитики региона.

Как писал сайт kp.ru, накануне в интернете появился ролик флэшмоба компании «Сима-ленд». На кадрах можно увидеть, как сотрудники компании, размахивая российскими флагом, выстраиваются в надпись «Путин - наш президент». Все происходящее фиксировали видеокамеры, установленные на квадрокоптеры, потом записи были смонтированы в патриотический музыкальный клип под песню «Давай, Россия!». В массовой акции приняли участие сотни человек.

Как заявили в департаменте информполитики Свердловской области, Министерство напомнило компании о необходимости соблюдения установленных законом правил организации и проведения массовых публичных мероприятий.

«До инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере», - цитирует издание сообщение департамента.