Боррель заявил, что дипломатические каналы с Россией должны оставаться открытыми

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза на заседании 22 февраля обсудят отношения с Россией после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сообщил о необходимости сохранения дипломатических каналов.

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для проведения прямых обменов, передачи четких и откровенных сообщений, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», - сообщил глава европейской дипломатии

Боррель заявил, что расскажет своим коллегам из Европейского Союза об итогах своего визита в Москву в ходе Совете по иностранным делам, который состоится 22 февраля. На этой встречи министры иностранных дел 27 стран Евросоюза проведут специальную дискуссию по отношениям между Брюсселем и Москвой в преддверии стратегических дебатов по данным отношениям в марте на Евросовете.