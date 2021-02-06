Алина Загитова сказала честно, почему назвала свою команду "Красная машина"

Алина Загитова - капитан "Красной машины" на Кубке Первого канала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итог второго дня Кубка Первого канала по фигурному катанию - в лидерах команда "Красная машина", которую возглавляет Алина Загитова в роли капитана. "Время первых" уступает почти 20 баллов им - 912,92 против 931,41 балла по итогам первого дня.

А почему же команду Загитовой было решено назвать именно так? После завершения первого дня турнира сама фигуристка рассказала о деталях подготовки:

- Всем известная "Красная машина" - символ России, символ победы, а я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само, ну и Этери Георгиевна мне помогла - сказала, что у меня все связано с хоккеем (у Алины папа - хоккеист, а сейчас тренер - прим.ред.), было бы прикольно. Я согласилась с этим, - приводит слова Загитовой ТАСС.

При этом, общий показательный номер, который открывал соревнования - результат работы многих людей. Загитова призналась честно:

- Я сама хотела сделать показательный номер, но потом поняла, что ничего так не сплачивает команды, как совместная работа, каждый предлагал что-то свое. С фейерверком помог Даниил Маркович, этот номер мы все вместе создавали, - сказала Загитова.

Напомним, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 официально "поставила на паузу" свою карьеру 13 декабря 2019 года. И с тех пор нигде официально не выступала, но продолжает регулярно тренироваться в "Хрустальном" в группе у Этери Тутберидзе.

Завтра, 7 февраля, в столичном "Мегаспорте" пройдет второй день соревнований.