В Росгвардии прокомментировали ситуацию в Махачкале, где убили экс-главу дагестанского села

Более 300 жителей села и 140 силовиков находятся у здания РОВД в Махачкале. ФОТО: кадр видео ГУ МВД по Республике Дагестан

В ночь на воскресенье, 7 февраля, к отделу полиции в Махачкале, где был убит бывший глава села Новокули, прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, добавив, что на месте также находятся «необходимые силы для охраны общественного порядка». В сообщении говорится, что Росгвардия приложит «все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, как писал сайт kp.ru, убийство произошло вечером 6 февраля в Советском районном отделе МВД Махачкалы. Сотрудник правоохранительных органов застрелил экс-чиновника из служебного пистолета в результате конфликта. По предварительным данным, ссора между мужчинами вспыхнула из-за земельного спора.

Полицейский скрыться с места убийства не пытался и был задержан на месте преступления. Расследование продолжается.