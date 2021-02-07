FT: Вакцина AstraZeneca малоэффективна против штамма коронавируса из ЮАР

Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против штамма коронавируса из ЮАР Фото: REUTERS

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca оказалась не очень эффективной против нового южноафриканского штамма COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования в ЮАР, в которых приняли участие 2026 человек.

По данным издания, клинические испытания препарата AstraZeneca показали, что две дозы вакцины не способны надежно защитить привитого человека от легкого или средней тяжести заболевания, вызываемого местной мутацией вируса. Отмечается, что влияние этой вакцины на смертность от COVID-19 пока не изучена. Официально представить итоги исследования обещают в понедельник, 8 февраля.

Между тем, в компании уже прокомментировали испытания в ЮАР. Представитель AstraZeneca заявил агентству Reuters, что исследование, о котором пишет FT, носило выборочный характер, и делать окончательные выводы об эффективности вакцины на его основании не стоит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число привившихся от коронавируса в мире превысило число заразившихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).