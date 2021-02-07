Венецианский карнавал впервые в истории проходит онлайн

Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формат Фото: REUTERS

Знаменитый Венецианский карнавал в этом году из-за пандемии коронавируса впервые в истории проходит онлайн. В субботу, 6 февраля, на официальном сайте мероприятия уже начали транслировать специально записанные программы об обычаях карнавала.

Кроме того, организаторы праздника сообщили, что для демонстрации костюмов и карнавальных масок будут работать специальные «виртуальные комнаты», а для детей организованы отдельные онлайн-программы.

Однако на улицах Венеции никаких традиционных балов и маскарадов, парадов и шоу, в том числе «Полета ангела» и «Шествия Марий» проводиться не будет. Виртуальный Венецианский карнавал завершится 16 февраля, в так называемый «жирный вторник» перед «пепельной средой», когда начинается пост перед католической Пасхой, которая в этом году отмечается 4 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году карнавал в Венеции из-за коронавируса пришлось завершить на два дня раньше срока.