Подразделения МЧС из-за непогоды перевели на усиленный режим работы

Подразделения МЧС перевели на усиленный режим работы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Из-за резкого похолодания и непогоды в ряде регионов России подразделения спасателей переведены в усиленный режим работы. Об этом утром в воскресенье, 7 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности на автодорогах, предупреждения происшествий и несчастных случаев, оказания помощи населению, подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы», - пояснили в ведомстве ТАСС.

Кроме того, в некоторых регионах, где ожидаются сильные морозы, спасатели организовали подвижные пункты, где можно согреться и выпить горячего чаю. В оснащенных электро-бензогенераторами пунктах обогрева есть емкости с питьевой водой и электрочайники, а также устройства для подзарядки телефонов и аптечки со всем необходимым на случай, если кому-то станет плохо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании.