Полиция предупредила россиян о всплеске мошенничества с авиабилетами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Москвы предупредила о росте случаев создания мошеннических и фишинговых ресурсов, связанных с продажей билетов на самолеты. Популярность онлайн-покупок авиабилетов растет каждый день, и тем самым привлекает к себе злоумышленников.

Ежедневно правоохранители блокируют десятки поддельных сайтов, однако на их месте появляются новые. Мошенники научились искусно подделывать дизайн таких ресурсов, делая его точь-в-точь как у известных компаний, продающих авиабилеты. Чтобы не попасться на мошенническую схему, россиян призвали с осторожностью относиться к предложениям билетов по фантастически низким ценам.

- На сайтах и в группах соцсетей выставляется множество «очень выгодных предложений». Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием граждан, - отметили представители столичной полиции в интервью агентству ТАСС.

Насторожить также должно, если среди вариантов платежа отсутствует оплата банковской картой. Обычно злоумышленники предлагают заплатить за авиабилеты электронными деньгами или прямым переводом на карту, чтобы не связываться с банками, ведь в таком случае их будет тяжелее поймать.

Правоохранительные органы советуют внимательно проверять сайты туристических компаний прежде, чем делать через них какие-либо покупки. Лучше всего сразу обращаться в широко известные авиакомпании, однако наиболее надежным способом покупки билетов по-прежнему остаются авиакассы.